18-jarige vrouw doet aangifte van verkrachting door stiefvader te Albina

Foto van huilende vrouw ter illustratie

Srefidensi Party

Een 18-jarige vrouw afkomstig uit Frans-Guyana, heeft afgelopen woensdag bij de politie in Suriname aangifte gedaan tegen haar stiefvader.

Volgens de eerste informatie is het slachtoffer afkomstig uit het buurland van Suriname en komt zij geregeld naar Albina.

Zij verklaarde tegenover de Surinaamse politie dat haar stiefvader tegen haar wil seks met haar had.

Het vermeende misdrijf zou hebben plaatsgevonden te Albina. De stiefvader ontkent de beschuldigingen met klem.

De politie van Albina heeft de aangifte opgenomen en is een onderzoek gestart.

BORGOE meets PARBO indoor Festival

