Vrouw en twee mannen aangehouden na woninginbraak

Leden van het Quick Response Team in Suriname (QRT) hebben na uitgewerkte informatie van gespecialiseerde inlichtingendienst SIGMA de verdachten Daniël N. (41), Priya J. (36) en Zhafharo T. (22) aangehouden wegens een woninginbraak ruim twee maanden geleden.

Vernomen wordt dat de inbraak in de nacht van zondag 31 augustus heeft plaatsgevonden tussen middernacht en 06.00u. Daarbij werden een zwarte HP-laptop en een Toyota RAV4 buitgemaakt.

Uit het onderzoek blijkt dat Daniël de documenten en de kentekenplaten heeft vervalst. Hij heeft de auto vervolgens doorverkocht aan de medeverdachte Priya. De wagen is inmiddels teruggevonden met valse kentekenplaten. De verdachte Zhafharo wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de inbraak.

De aangeefster A.S., de moeder van de huiseigenaar, verklaarde dat haar zoon op 22 augustus 2025 met zijn gezin naar het buitenland vertrok. Voor zijn vertrek sloot hij de woning goed af, parkeerde beide voertuigen op het erf en liet de autosleutels in de woonkamer achter. De huissleutels gaf hij aan zijn moeder die regelmatig toezicht zou houden.

Op 31 augustus rond 07.00u ging de moeder zoals gewoonlijk controleren of alles in orde was. Tot haar schrik trof ze de poort wijd open en zag ze één van de voertuigen op de berm. Het hangslot was doorgeknipt en de deur was geforceerd. Het huis was compleet overhoop gehaald. Kort daarna ontdekte ze dat de RAV 4 en de HP-laptop waren verdwenen.

De woning beschikte niet over beveiligingscamera’s. De vrouw schakelde meteen de politie in, waarna leden van de inlichtingendienst SIGMA een onderzoek instelde. Op basis van hun verkregen informatie wist QRT de drie verdachten op te sporen en aan te houden.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt beslist over het lot van het trio.