Vijftien jonge Surinamers in Cuba nemen medisch diploma in ontvangst

Op woensdag 5 november 2025 hebben vijftien jonge Surinamers hun medische diploma in ontvangst genomen tijdens een speciale ceremonie in het Karl Marx Theater in Havana, Cuba.

Samen met studenten uit 24 andere landen vierden zij de succesvolle afronding van hun opleiding aan diverse Cubaanse universiteiten.

Veertien van de afgestudeerden vertrokken in 2018 via het Ministerie van Volksgezondheid naar Cuba om hun medische studie te starten. Eén student, Mark Asgar-Ali, begon in datzelfde jaar op eigen initiatief aan een studie tandheelkunde, volledig gefinancierd door zijn ouders.

De geslaagden zijn: Varousca Amautan, Nicole Ardjosoediro, Mark Asgar-Ali, Ruchir Autar, Lydia Charles, Tatshana Dosoe, Eranzo Esajas, Sharoline Fong Tin Joeng, Xaina Heuvel, Wanisha Khemai, Arvin Kleyenburg, Elvida Kwadjanie, Sivaida Ramdas, Arno Vorswijk en Carol-Ann Winter.

Ondanks de uitdagingen van de afgelopen jaren, waaronder de COVID-19-pandemie, rondde de groep de opleiding af met doorzettingsvermogen en toewijding.