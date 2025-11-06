HomeOnderwerpenCarrièreVijftien jonge Surinamers in Cuba nemen medisch diploma in ontvangst
CarrièreGezondheidNieuws uit SurinameUitgelicht

Vijftien jonge Surinamers in Cuba nemen medisch diploma in ontvangst

-

0
Vijftien jonge Surinamers in Cuba nemen medisch diploma in ontvangst
14 van de 15 geslaagden

Srefidensi Party

Op woensdag 5 november 2025 hebben vijftien jonge Surinamers hun medische diploma in ontvangst genomen tijdens een speciale ceremonie in het Karl Marx Theater in Havana, Cuba.

Samen met studenten uit 24 andere landen vierden zij de succesvolle afronding van hun opleiding aan diverse Cubaanse universiteiten.

Veertien van de afgestudeerden vertrokken in 2018 via het Ministerie van Volksgezondheid naar Cuba om hun medische studie te starten. Eén student, Mark Asgar-Ali, begon in datzelfde jaar op eigen initiatief aan een studie tandheelkunde, volledig gefinancierd door zijn ouders.

De geslaagden zijn: Varousca Amautan, Nicole Ardjosoediro, Mark Asgar-Ali, Ruchir Autar, Lydia Charles, Tatshana Dosoe, Eranzo Esajas, Sharoline Fong Tin Joeng, Xaina Heuvel, Wanisha Khemai, Arvin Kleyenburg, Elvida Kwadjanie, Sivaida Ramdas, Arno Vorswijk en Carol-Ann Winter.

Ondanks de uitdagingen van de afgelopen jaren, waaronder de COVID-19-pandemie, rondde de groep de opleiding af met doorzettingsvermogen en toewijding.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Geef uw mening over geldovermakingen naar Suriname en maak kans op een prijs
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen