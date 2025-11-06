Soeropawiro: Intrekking uitgifte aanmeersteiger bij Leonsberg kan niet gewoon met een pennenstreek”

Alhoewel minister Stanley Soeropawiro van Grondbeleid en Bosbeheer in Suriname (GBB) van plan is om de omstreden uitgifte van de aanmeersteiger bij Leonsberg weer in te trekken, zal dat volgens hem niet met een druk op de knop gaan.

“Er is een procedure en kan niet gewoon met een pennenstreek. Waarbij er een aanmaning moet komen en er met alle actoren bekeken moet worden wat de juiste juridische procedure is voordat we dat kunnen doen”, zei de bewindsman woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering.

Wat volgens hem wel vaststaat, is dat er al een besluit is genomen voor de intrekking, aangezien er op basis van de bevindingen duidelijk is dat de uitgifte niet volgens de juiste procedures is geschiedt.

“Alleen de intrekking en de snelheid van de intrekking gaat goed gemonitord moeten worden, zodat we daar geen steken maken”, aldus de minister.

Deze steiger is tijdens de vorige regeerperiode formeel uitgegeven als particulier perceel. Tientallen boothouders protesteerden de afgelopen dagen fel hiertegen, aangezien zij zonder steiger en aanmeerplaats, geen inkomen hebben. Vanuit deze steiger wordt onder andere het personenvervoer tussen Leonsberg en Nieuw-Amsterdam onderhouden.

Soeropawiro merkte op dat het aan de justitiële autoriteiten ligt om na te gaan wat fout is gegaan bij de uitgifte, of men zich opzettelijk niet gehouden heeft aan de geldende procedures of dat men iets over het hoofd heeft gezien. Hiervoor is er reeds een dossier opgestuurd naar het Openbaar Ministerie.