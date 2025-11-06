Santokhi: “Venetiaan gekend als man van principes; Suriname verliest een moreel baken”

Met diepe droefheid en groot respect heb ik kennisgenomen van het heengaan van voormalig president Runaldo Ronald Venetiaan op 5 november 2025. Zijn leven als onderwijzer, politicus, President en Staatsman, en zijn lange inzet voor eerlijk bestuur, onderwijs en nationale verzoening, blijven voor altijd een voorbeeld voor ons land en onze toekomst.

Als voormalig minister van Justitie in het kabinet onder president Venetiaan heb ik hem van nabij gekend als een man van principes: bescheiden in levenswijze, standvastig in integriteit en altijd gericht op stabiliteit en het algemeen belang. Zijn rustige leiderschap en het gewicht dat hij gaf aan ethiek en onderwijs hebben mijn eigen publieke dienst beïnvloed en gevormd.

De relaties tussen VHP en NPS zijn diepgeworteld en gekenmerkt door broederschap, samenwerking en wederzijds respect. In moeilijke tijden zette Venetiaan zich in voor dialoog boven verdeeldheid en herinnerde hij ons steeds aan het grotere belang van nationale eenheid. Die geest van samenwerking is wezenlijk voor de toekomst van Suriname en verdient onze voortzetting.

Ik spreek mijn oprechte deelneming uit aan mevrouw Venetiaan, de kinderen, kleinkinderen en de vele familieleden en vrienden. Aan de leden en kiezers van de NPS richt ik een bijzondere boodschap: verlies doet pijn, maar wij delen in uw rouw en erkennen de onschatbare bijdrage die uw partijleider heeft geleverd aan onze democratie en onze nationale zedelijkheid.

Suriname verliest met Ronald Venetiaan een moreel baken. Zijn nalatenschap – geen groot praats, maar bescheidenheid en een praktijk van eerlijk bestuur, zelfbeheersing en investeringen in onderwijs – vormt een blijvende richtsnoer voor iedereen die publieke verantwoordelijkheid draagt. Laten we zijn inzet voor onderwijs en rechtschapen bestuur eren door die waarden in ons dagelijks handelen te belichamen.

Ik roep onze politieke krachten, maatschappelijke organisaties en burgers op om in deze periode van rouw de gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen om Venetiaans erfenis voort te zetten: werken aan stabiliteit, investeren in onderwijs, en het cultiveren van bestuurlijke integriteit. In die geest kunnen wij bijdragen aan nationale verzoening en duurzame vooruitgang.

Namens mezelf, mijn familie en de VHP, bied ik nogmaals mijn innige medeleven aan. Moge het volk van Suriname in deze dagen troost vinden in herinneringen aan een man die zijn leven wijdde aan het Vaderland, de Patria. Moge Ronald Venetiaan rusten in waardigheid en vrede, en moge zijn voorbeeld ons allen inspireren om dienstbaarheid en eerlijkheid boven eigenbelang te plaatsen.

Chandrikapersad Santokhi

Voormalig president van Suriname; voorzitter VHP.