Rusland: “Vervanging van 4 kilo ruw goud met nep goud moet grondig onderzocht worden”

Volgens waarnemend president Gregory Rusland moet de vervanging van 4 kilo ruw goud met nep goud in de bedrijfskluis van Grassalco aan de Sir Winston Churchillweg in Suriname grondig worden onderzocht.

“Dat moet tot de bottom worden onderzocht. Wat ons betreft moet de zaak zonder aanzien des persoons onderzocht worden en moeten er maatregelen getroffen worden die moeten worden getroffen om ervoor te zorgen dat in ieder geval het goud terugkomt waar het moet zijn.

Ook dat de mensen die hier verantwoordelijk voor zijn, dat die wel zullen merken vanuit Justitie wat de consequenties zullen zijn van zo een activiteit”, zei Rusland woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering.

Volgens het waarnemend staatshoofd heeft hij begrepen dat Grassalco goud gekocht heeft en dat dit geen echt goud was. Hierdoor is het echte goud niet eens in de kluis belandt.

De waarde van het verdwenen edelmetaal wordt geschat op ruim 400.000 Amerikaanse dollar.