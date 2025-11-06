RO-minister: “Op dit moment heb ik geen gebouw”

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft volgens minister Miquella Huur nog steeds geen permanente pand. Voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering woensdag voerde de bewindsvrouw aan dat er momenteel nog verregaande gesprekken worden gevoerd om te kijken of RO een nieuw gebouw zal aankopen of zelf gaat bouwen.

“Ik ben elke dag ermee bezig. Op dit moment heb ik geen gebouw, want de huur van het pand waar het kantoor was aan de kwattaweg is verlopen. Voorlopig zit ik dus aan de Crommelinstraat en ook aan de Franchepanestraat. En dat is wat het voorlopig is. We hebben nog geen officiële huurpand”, zei Huur.

Sinds het hoofdkantoor van het ministerie aan de Van Roseveltkade in Suriname werd getroffen door rukwinden op 26 november 2024, zijn de diensten op diverse locaties ondergebracht.

Oud-president Chandrikapersad Santokhi installeerde toen de werkgroep ‘Gebouw ROS’, die de taak had om alle informatie met betrekking tot huur, ruil of aankopen van een nieuwe huisvesting, als ook juridische en financiële informatie, uit te werken. Helaas is er nog steeds geen oplossing.

Volgens minister Huur wordt er gekeken naar een duurzame oplossing, zodat RO een eigen gebouw heeft.