Politieman mishandeld en beroofd bij Brownsweg: dienstwapen buitgemaakt

Aan de Gama Abajoweg in Suriname, is een politiebrigadier woensdagmiddag met geweld beroofd door een groep mannen. Dit vond plaats tussen 16.30 en 17.00 uur ter hoogte van de Bypass bij Brownsweg.

Volgens de Surinaamse politie sloegen drie mannen toe; één dader was gemaskerd en vermoedelijk gewapend.

Het slachtoffer betreft een brigadier van politie, die tewerkgesteld is op station Santo Dorp en tijdelijk gedetacheerd te Atjoni. Hij liep lichamelijk letsel op en raakte daarbij twee voortanden kwijt. Zijn gezondheidstoestand is stabiel.

De buit is ernstig: het dienstvuistvuurwapen (Glock) van de brigadier alsook een jachtgeweer werden meegenomen door de daders, die in een witte Mark X vertrokken.

De politie van Brownsweg heeft de zaak in onderzoek en werkt aan de opsporing van de daders.

