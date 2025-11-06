Ook Nederlands koningshuis en minister-president staan stil bij overlijden Venetiaan

HomeNieuws uit NederlandOok Nederlands koningshuis en minister-president staan stil bij overlijden Venetiaan
Het overlijden van oud-president Runaldo Ronald Venetiaan woensdag in Suriname, is ook in Nederland groot nieuws. Diverse Nederlandse media hebben woensdag aandacht hieraan besteed.

Het Nederlandse koningshuis stond ook stil bij het heengaan van Venetiaan en maakte daarvan melding op ondermeer Facebook en Instagram:

Met respect gedenken wij oud-president Ronald Venetiaan van Suriname. Hij wist bevolkingsgroepen met elkaar te verbinden en zette zich met hart en ziel in voor de rechtsstaat en voor goed bestuur in zijn geliefde land“, aldus Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima.

Op de officiële Facebookpagina van minister-president Dick Schoof noemde de bewindsman Ronald Venetiaan een zeer markante en geliefde Surinamer die is heengegaan.

Venetiaan was docent, parlementslid, minister en in totaal 15 jaar president van het land. Een periode waarin de relatie met Nederland verder verdiepte, gebaseerd op wederzijdse betrokkenheid tussen beide landen.

Venetiaan werd geroemd om zijn economische vernieuwingen en versterking van de democratische instituties. Mijn gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en het Surinaamse volk“, aldus de premier.

Ook diverse Nederlandse politici stonden stil bij het overlijden van Venetiaan. Zo schreef D66-voorman Rob Jetten op X: “Suriname herdenkt voormalig president Ronald Venetiaan. Een leider die werd gerespecteerd om zijn eenvoud, rust en inzet voor herstel van de economie. Mijn medeleven gaat uit naar zijn nabestaanden en de Surinaamse gemeenschap.”

Woensdag werd bekend dat Venetiaan geen staatsbegrafenis wilde:

Geen staatsbegrafenis voor oud-president Venetiaan: familie houdt vast aan zijn wens

