Misiekaba: “Ik denk dat God echt moet komen”

Minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid in Suriname (VWA) zegt dat het project voor de digitalisering van de gezondheidszorg vertraging heeft opgelopen, omdat de consultant die tijdens de vorige regeerperiode is aangetrokken niet conform de richtlijnen heeft gewerkt.

De bewindsman vindt het onvoorstelbaar dat mensen overal in de fout gaan en allerlei dingen doen die het groter geheel frustreren. Misiekaba grapte en stelde dat het misschien tijd is voor God om te komen.

“Er zijn ongeveer 90 artsen die reeds in het systeem werken naast de artsen van de overheid. Alleen is het zo dat de consultant die toen werd ingesteld om het project te trekken, niet conform de richtlijnen heeft gewerkt. Het is een lening van de IDB en nadat ze hebben gezien wat er is gebeurd, hebben ze gezegd dat ze niet verder met de persoon gaan.

Het contract was verlopen, dus men heeft het contract voor drie maanden geprolongeerd zodat die consultant kan overdragen aan andere mensen die voort moeten gaan met het systeem. Wat ik heb begrepen van de technici is heel serieus wat de consultant heeft gedaan. En dat zal ons wel wat terugzetten in het traject waar wij bezig zijn.

Ik begrijp het niet. Ik denk dat God echt moet komen. Want wat er gebeurd…dat mensen gewoon overal in de fout gaan en allerlei dingen doen die het groter geheel frustreren…onvoorstelbaar”, zei de bewindsman woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering.

Het ministerie blijft volgens hem in nauw contact met de IDB om een oplossing voor dit probleem te vinden. Het project, bekend onder de naam IS4H (Information Systems for Health), zich richt op het digitaliseren van de eerstelijnszorg. Poliklinieken en huisartsen zullen via dit systeem digitaal met elkaar worden verbonden.

Het doel is om via een portaal snel en veilig toegang te krijgen tot patiëntgegevens, zodat zorginstellingen efficiënter kunnen werken.