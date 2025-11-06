HomeOnderwerpenJustitie en politieMan loopt schedelbasisfractuur op bij vechtpartij
Man loopt schedelbasisfractuur op bij vechtpartij

De 41-jarige N.O. is in de nacht van dinsdag op woensdag 5 november bebloed aangetroffen door de politie op de kruising van de Kwattaweg en de Jadnandansinglaan in Suriname.

De Surinaamse politie kreeg melding van een vechtpartij op de voormelde locatie en trof het slachtoffer ter plaatse aan. N.O. werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Vernomen wordt dat het slachtoffer zich rond 05.00u naar een winkel begaf om ijs te kopen. Voor de winkel zaten drie mannen te borrelen. N.O. haalde zijn riem weg en begon ermee te zwaaien in de richting van de mannen.

Eén van hen, de 40-jarige Rishi S., pakte daarop een steel en sloeg N.O. op het hoofd.Het slachtoffer liep hierdoor een schedelbasisfractuur op.

De politie van Kwatta wist Rishi kort daarna op te sporen en aan te houden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.

