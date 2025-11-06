HomeUitgelichtMan en vrouw hebben seks in auto terwijl ze 140 km/u rijden
Man en vrouw hebben seks in auto terwijl ze 140 km/u rijden

-

0
Auto op de weg
Foto ter illustratie.

Srefidensi Party

De politie in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft op maandag 3 november een man en een vrouw staande gehouden die in de auto seks hadden tijdens het rijden op de snelweg A1 richting Dortmund. Het koppel reed volgens de politie met een snelheid van ongeveer 140 kilometer per uur.

De politie ging na meldingen van weggebruikers op zoek naar het voertuig. Een getuige gaf door dat het om een Ford ging die met een snelheid van ongeveer 140 kilometer per uur herhaaldelijk van de weg dreigde te raken.

Het voertuig week onder meer zo ver naar rechts uit dat een vrachtwagen moest uitwijken naar de vluchtstrook. Toen de melder langs de auto reed, zag hij dat de bestuurder en zijn vrouwelijke passagier seks hadden. Hij waarschuwde daarop de politie.

Het tweetal, een 37-jarige Duitser en zijn 33-jarige mede-inzittende, werd uiteindelijk bij een tankstation in Münster staande gehouden.

De politie laat in een verklaring weten dat de bestuurder wordt vervolgd voor roekeloos rijgedrag.

