Geef uw mening over geldovermakingen naar Suriname en maak kans op een prijs

Geldzendingen vanuit de diaspora – vooral uit Nederland – vormen al jarenlang een stabiele pijler onder de Surinaamse economie. Doe hier mee aan een korte enquête omtrent geldovermakingen en maak kans op een prijs ter waarde van 399 euro (klaar in een paar minuten).

Achtergrond

In 2024 werd ruim 160 miljoen Amerikaanse dollar naar Suriname gestuurd, waarvan maar liefst 71% uit Nederland kwam. Dat betekent dat Surinaamse gezinnen jaarlijks meer dan 110 miljoen dollar uit Nederland ontvangen – een cruciale levenslijn voor basisbehoeften, medische zorg en kleine ondernemingen.

De economische realiteit verandert snel. In Nederland staan huishoudens onder druk door aanhoudende inflatie, terwijl in Suriname de kosten voor levensonderhoud hoog blijven. Dit roept de vraag op: hoe houdbaar zijn deze geldstromen in de nabije toekomst?

Trends voor 2026

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) monitort de cijfers, maar de echte trends worden bepaald door u: de verzenders en ontvangers. In 2024-2025 liep 95% van de remittances via officiële geldovermakingskantoren. Digitale wallets winnen terrein en kunnen in 2026 de traditionele kantoren definitief inhalen. Ook verschuift de steun steeds vaker van ‘noodhulp’ naar investeringen in duurzame projecten en ondernemerschap.

Uw blik op de toekomst

Om een betrouwbaar beeld te schetsen van de verwachtingen voor 2026, is uw inbreng essentieel. Dit nieuwe onderzoek kijkt vooruit en wil antwoord op vragen als:

Uw mening is nodig

Help mee om de trends voor 2026 in kaart te brengen. Via een korte, moderne en interactieve vragenlijst kunt u anoniem uw verwachtingen en ervaringen delen. Deze enquête kost slechts enkele minuten van uw tijd en u maakt kans op een prijs ter waarde van 399 euro. 👉 Klik hier en deel uw mening [https://ndc-survey.web.app/]