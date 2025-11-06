HomeOnderwerpenJustitie en politieBromfietser dood na aanrijding in centrum van Paramaribo
Bromfietser dood na aanrijding in centrum van Paramaribo

Op de kruising van de Saramacca– en de Zwartenhovenbrugstraat in Suriname, ging het gisteravond rond 20.00 uur gruwelijk mis. Een bromfietser botste daar met een auto en raakte levensgevaarlijk gewond.

Hulpdiensten waren snel ter plekke. De man werd met spoed in een ambulance afgevoerd, maar overleed onderweg aan zijn verwondingen.

De automobilist is door de afdeling Verkeer meegenomen voor verhoor. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt bepaald welke stappen volgen in het onderzoek.

De politie onderzoekt de toedracht van de aanrijding. Namen van betrokkenen zijn niet vrijgegeven.

Beeld via Facebook video

Vorig artikel
Santokhi: “Venetiaan gekend als man van principes; Suriname verliest een moreel baken”
