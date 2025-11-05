HomeOnderwerpenJustitie en politieWoning Baitaliweg volledig verwoest door brand
Woning Baitaliweg volledig verwoest door brand

Woning Baitaliweg volledig verwoest door brand
Brandweer bestrijdt een uitslaande woningbrand aan de Baitaliweg; omwonenden kijken op veilige afstand toe.

Een hoogbouwwoning aan de Baitaliweg in Suriname is vanmiddag volledig in vlammen opgegaan. Er was sprake van forse rookontwikkeling.

De Surinaamse brandweer rukte met meerdere eenheden uit, maar kon niet voorkomen dat de woning volledig afbrandde. Twee naastgelegen panden liepen schroeischade op.

Er zijn geen persoonlijke ongelukken gemeld. Volgens eerste informatie waren de bewoners tijdens de brand niet thuis. De woning bleek niet tegen brand verzekerd.

De omgeving werd afgezet en omwonenden werden op afstand gehouden. De brandweer verrichtte nabluswerkzaamheden om herontsteking te voorkomen.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie van Latour en de brandweer doen onderzoek.

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

