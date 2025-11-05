Woning Baitaliweg volledig verwoest door brand

Een hoogbouwwoning aan de Baitaliweg in Suriname is vanmiddag volledig in vlammen opgegaan. Er was sprake van forse rookontwikkeling.

De Surinaamse brandweer rukte met meerdere eenheden uit, maar kon niet voorkomen dat de woning volledig afbrandde. Twee naastgelegen panden liepen schroeischade op.

Er zijn geen persoonlijke ongelukken gemeld. Volgens eerste informatie waren de bewoners tijdens de brand niet thuis. De woning bleek niet tegen brand verzekerd.

De omgeving werd afgezet en omwonenden werden op afstand gehouden. De brandweer verrichtte nabluswerkzaamheden om herontsteking te voorkomen.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie van Latour en de brandweer doen onderzoek.