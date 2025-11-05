HomeOnderwerpenJustitie en politieVracht pick-up knalt op bromfiets: twee gewonden op Indira Gandhiweg
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Vracht pick-up knalt op bromfiets: twee gewonden op Indira Gandhiweg

-

0
Pick-up knalt op bromfiets: twee gewonden op Indira Gandhiweg

Dinsdagochtend rond 10.00 uur ging het mis op de Indira Gandhiweg in Suriname: een bromfiets en een vracht pick-up botsten hard op elkaar. De bestuurder van de bromfiets en zijn duorijder raakten gewond en zijn met een ontboden ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Uit eerste onderzoek blijkt dat de pick-up, die uit de Vierkinderenweg kwam, geen voorrang verleende aan het verkeer op de Indira Gandhiweg. De bromfietsers gingen door de klap onderuit en liepen letsel op.

Beiden klaagden van pijn en zijn direct afgevoerd voor medische behandeling.

De politie van De Nieuwe Grond rukte uit en stelde ter plekke een onderzoek in. De bestuurder van de pick-up beschikte over een geldig rijbewijs en was niet onder invloed van enig bedwelmend middel.

Wat precies aan de aanrijding voorafging, wordt onderzocht. De Surinaamse politie zet de zaak verder op een rij.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Klant steelt telefoon van verkoopster in kledingzaak
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen