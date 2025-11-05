Vracht pick-up knalt op bromfiets: twee gewonden op Indira Gandhiweg

Dinsdagochtend rond 10.00 uur ging het mis op de Indira Gandhiweg in Suriname: een bromfiets en een vracht pick-up botsten hard op elkaar. De bestuurder van de bromfiets en zijn duorijder raakten gewond en zijn met een ontboden ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Uit eerste onderzoek blijkt dat de pick-up, die uit de Vierkinderenweg kwam, geen voorrang verleende aan het verkeer op de Indira Gandhiweg. De bromfietsers gingen door de klap onderuit en liepen letsel op.

Beiden klaagden van pijn en zijn direct afgevoerd voor medische behandeling.

De politie van De Nieuwe Grond rukte uit en stelde ter plekke een onderzoek in. De bestuurder van de pick-up beschikte over een geldig rijbewijs en was niet onder invloed van enig bedwelmend middel.

Wat precies aan de aanrijding voorafging, wordt onderzocht. De Surinaamse politie zet de zaak verder op een rij.