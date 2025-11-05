Van Samson hoopt dat er een einde komt aan gangstergedrag bij de politie

Je kunt politievoertuigen aanschaffen en met bodycams komen – als men ze niet uitzet, want dat ga je ook nog krijgen – maar de integriteit is het belangrijkste”, zegt VHP-parlementariër Cedric van Samson over de veiligheidssituatie in Suriname en de rol van het Korps Politie Suriname (KPS).

Volgens de politicus moet er een interne clean sweep binnen het korps komen, aangezien veel van de zaken die zich in de afgelopen periode hebben afgespeeld te maken hebben met gedragingen die ver buiten de discipline van een politieagent horen te zijn. Hij keurt het af dat bepaalde politieagenten openlijk gangstergedrag vertonen en zelfs gangsterbijnamen hebben.

“Een politieagent dient een gedisciplineerde persoon te zijn die zich moet kunnen onderwerpen aan gezag. Maar ik heb zelf iets meegemaakt waarbij ik vroeg aan een politieagent om even te luisteren, omdat ik iets moest vragen. Die man zei gewoon tegen mij dat hij mij geen rekenschap verschuldigd was. Je bent een ambtenaar en je verleent een dienst aan de samenleving.

Maar wanneer we een bepaald gangstergedrag krijgen binnen de politie en wanneer vooraanstaande politieagenten gangstergedrag vertonen, dan denk ik dat er nu zwaarder gewerkt zal moeten worden aan het terugbrengen van de integriteit binnen het korps. Laat de politiemannen en -vrouwen weer trots zijn op hun uniform”, zei de VHP’er op TBN.

Volgens de volksvertegenwoordiger wordt het ook tijd dat burgers anders kijken naar het werk dat politieagenten doen. “Want we merken te vaak ook dat de politie niet met respect behandeld wordt. We moeten rekening houden dat het mensen zijn die hun leven op het spel zetten om veiligheid te garanderen, waardoor ze ook met een mate van respect moeten worden behandeld.

Maar respect is een tweerichtingsweg. Je moet het geven om terug te krijgen. Maar de burgerij moet zich ook veilig voelen bij de politie. Het moet niet zo zijn dat wanneer je informatie doorspeelt aan de politie, dat de verdachte die informatie binnen no time heeft. Want dan gaat de politie geen medewerking krijgen vanuit de burgerij”, aldus Van Samson.

Hij stelt dat de JusPol-minister nu vecht tegen al lang verkeerd gegroeide structuren. Hij hoopt dat het de bewindsman, van wie hij vindt dat die zijn best doet, wel lukt om die hervormingen te brengen.