Van ‘No deal!’ naar onderhandelingsdeal: regering-Simons zet deur naar Chinalco weer open

De Chinalco-deal met betrekking tot bauxietwinning in Suriname is terug op tafel. Waar de overeenkomst onder president Santokhi in 2024 een storm van protest opriep in West-Suriname — met leuzen als ‘Chinalco-deal, no deal!’ en klachten over het negeren van lokale rechten — kondigt de regering-Simons nu aan opnieuw te onderhandelen met de Chinese bauxietreus.

Er komt een speciale commissie en het oude akkoord wordt herzien, zo bleek na een kennismaking van Chinalco met waarnemend president Gregory Rusland.

Opvallend: Rusland zegt dat hij destijds, als parlementariër, bezwaar had tegen het Santokhi-akkoord omdat er geen zekerheid was dat bauxiet in eigen land tot aluinaarde zou worden verwerkt. Nu wil dezelfde Rusland ‘een gunstiger akkoord’ dat ‘beter aansluit bij het nationaal belang’.

Dat klinkt ferm, maar de regering zwijgt over wat concreet verandert voor de dorpen Apoera, Section en Washabo — precies de gemeenschappen die het project eerder tot stilstand brachten.

Daar wringt het: eerdere berichtgeving maakte duidelijk dat bewoners voorafgaande inspraak en respect voor hun grondgebied eisen. Het vandaag uitgegeven persbericht van de CDS rept vooral over ‘win-win’ en ‘onderhandelingen’, zonder garanties over lokale zeggenschap.

Het wekt de indruk dat de politieke top van toon verandert zodra men aan de knoppen zit: toen ‘nee’, nu ‘misschien ja — als de voorwaarden kloppen’. Het resultaat is een geloofwaardigheidskloof.

Als de regering-Simons werkelijk een ‘beter’ akkoord wil, zal ze eerst moeten aantonen dat de toen genoemde fouten van 2024 niet worden herhaald: helder lokaal overleg, zichtbare waarborgen voor verwerking/werkgelegenheid in Suriname én transparantie over de deal. Anders blijft de vraag hangen: is dit een koerswijziging in het nationaal belang, of gewoon politiek opportunisme in een nieuw jasje?