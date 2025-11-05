Topman Directoraat Veeteelt opgepakt: verdenking verkoop staatsvee en poging tot SRD 86 miljoen-fraude

De 48-jarige Anand C., directeur van het directoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), is dinsdag 4 november 2025 aangehouden. De arrestatie werd verricht door de Unit Strafzaken van politiebureau Herman E. Gooding in een onderzoek naar grootschalige verduistering en oplichting meldt het Korps Politie Suriname.

De zaak startte na een aangifte op zaterdag 18 oktober 2025 door (of namens) het ministerie van LVV. Volgens die melding verdwenen honderd stuks staatsvee (schapen en runderen), evenals een graafmachine, een tractor en een ATV.

Uit het voorlopige onderzoek komt naar voren dat C. sinds februari 2022, in zijn functie als directeur Veeteelt, zonder opdracht of voorafgaande toestemming meerdere dieren van de staatsboerderij zou hebben verkocht—waaronder dekstieren, koeien en kalveren. De opbrengsten zouden niet aan de Staat zijn afgedragen. Ook wordt vermoed dat de staatsboerderij zonder toestemming is verhuurd.

Daarnaast onderzoekt de politie een poging tot oplichting ter waarde van SRD 86 miljoen. C. zou een prestatieverklaring hebben ondertekend voor de levering van runderen uit Brazilië, terwijl die dieren niet waren geleverd. Het ministerie van Financiën stond op het punt het bedrag over te maken, maar de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) voorkwam de transactie nadat was vastgesteld dat er geen levering had plaatsgevonden.

Bij een doorzoeking in de woning van de verdachte troffen rechercheurs een geldtrommel aan met een aanzienlijk bedrag aan contanten in Amerikaanse dollars en euro’s. Het geld is in beslag genomen.

Na voorgeleiding bij een hulpofficier en overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is C. in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld. De Unit Strafzaken van politiebureau Herman E. Gooding zet het onderzoek voort.