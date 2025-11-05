HomeOnderwerpenEntertainmentSrefidensi party: 50 jaar onafhankelijkheid - 50 jaar muziek!
EntertainmentNieuws uit NederlandSuriname SpecialUitgelicht

Srefidensi party: 50 jaar onafhankelijkheid – 50 jaar muziek!

-

0
Srefidensi party: 50 jaar onafhankelijkheid - 50 jaar muziek!

Op dinsdag 25 november 2025 is Suriname 50 jaar onafhankelijk! Deze feestelijke mijlpaal laten we niet zomaar voorbijgaan. Daarom staan we die dag stil bij de afgelopen vijf decennia — en dat doen we met muziek — Srefidensi Throwback in de Sir Winston Club in Rijswijk.

De afgelopen 50 jaar (1975–2025) brachten ons een rijk palet aan stijlen: van soul, funk en disco in de jaren ’70; reggae, hip-hop en pop in de jaren ’80; bubbling en R&B in de jaren ’90; dancehall, latin en reggaeton in de ’00; en natuurlijk soca, bachata en urban in de ’10 — met de laatste jaren afrobeats en stevige crossovers.

De rode draad van de avond is natuurlijk onze ‘eigen’ Surinaamse sound: kaseko, kawina, chutney en onverwoestbare Surinaamse classics zoals de Suripop-songs.

Deze avond vraagt om top-dj’s met ervaring. Daarom bestaat Srefidensi Throwback uit de toppers ORLANDO, MELDEVO, MEO MANIA en DJ WINSTON uit Suriname! Special live guests zijn de populaire zangers BOEGROE ( van Trafassi) — met hits door de afgelopen 50 jaar — en KAYENTE, bekend van La Rouge en 2Famous.

De Srefidensi Throwback vindt plaats op de Onafhankelijkheidsdag zelf: dinsdag 25 november 2025, 19.00–23.00 uur, in de Sir Winston Club te Rijswijk. Haal je kaarten hier, kom op tijd en geniet optimaal van de lekkerste muziek van de afgelopen 50 jaar.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Van Samson hoopt dat er een einde komt aan gangstergedrag bij de politie
Volgend artikel
Klant steelt telefoon van verkoopster in kledingzaak
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen