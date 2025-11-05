Srefidensi party: 50 jaar onafhankelijkheid – 50 jaar muziek!

Op dinsdag 25 november 2025 is Suriname 50 jaar onafhankelijk! Deze feestelijke mijlpaal laten we niet zomaar voorbijgaan. Daarom staan we die dag stil bij de afgelopen vijf decennia — en dat doen we met muziek — Srefidensi Throwback in de Sir Winston Club in Rijswijk.

De afgelopen 50 jaar (1975–2025) brachten ons een rijk palet aan stijlen: van soul, funk en disco in de jaren ’70; reggae, hip-hop en pop in de jaren ’80; bubbling en R&B in de jaren ’90; dancehall, latin en reggaeton in de ’00; en natuurlijk soca, bachata en urban in de ’10 — met de laatste jaren afrobeats en stevige crossovers.

De rode draad van de avond is natuurlijk onze ‘eigen’ Surinaamse sound: kaseko, kawina, chutney en onverwoestbare Surinaamse classics zoals de Suripop-songs.

Deze avond vraagt om top-dj’s met ervaring. Daarom bestaat Srefidensi Throwback uit de toppers ORLANDO, MELDEVO, MEO MANIA en DJ WINSTON uit Suriname! Special live guests zijn de populaire zangers BOEGROE ( van Trafassi) — met hits door de afgelopen 50 jaar — en KAYENTE, bekend van La Rouge en 2Famous.

De Srefidensi Throwback vindt plaats op de Onafhankelijkheidsdag zelf: dinsdag 25 november 2025, 19.00–23.00 uur, in de Sir Winston Club te Rijswijk. Haal je kaarten hier, kom op tijd en geniet optimaal van de lekkerste muziek van de afgelopen 50 jaar.