Oud-president Ronald Venetiaan op 89-jarige leeftijd overleden

Ronald Venetiaan

In Suriname is oud-president Runaldo Ronald Venetiaan vandaag op 89-jarige leeftijd overleden. De NPS-topper was enige tijd ziek.

Venetiaan was leraar, bestuurder, dichter en vooral staatsman. Na studies wiskunde en natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden keerde hij terug naar Suriname als docent en later directeur van de AMS.

Voor de NPS werd hij in 1973 minister van Onderwijs, tot de Sergeantencoup van 1980 daar een einde aan maakte. Na de herstelde democratie keerde hij terug in dezelfde portefeuille en groeide uit tot leider van het Nieuw Front.

Als president (1991–1996 en 2000–2010) loodste Venetiaan een door coups en crisis getekend land richting rechtsstatelijkheid, temperde hij de invloed van het leger en voerde hij monetaire orde in met de Surinaamse dollar.

Zijn stijl was sober en principieel; critici vonden hem soms besluiteloos, maar zijn reputatie van onkreukbaarheid bleef. Binnen de NPS bekleedde hij uiteenlopende functies en droeg hij bij aan de vorming van nieuwe generaties.

Onder het pseudoniem “Vene” publiceerde hij poëzie en cabaretteksten. Hij werd onderscheiden in de Ere-Orde van de Gele Ster en in Nederland met het Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau. Venetiaan is gehuwd met Liesbeth Vanenburg; zij kregen vier kinderen.

