Klant steelt telefoon van verkoopster in kledingzaak

De 43-jarige Sergio B. is dinsdag door de politie van het bureau Herman Gooding aangehouden, na uitgewerkte informatie van de gespecialiseerde inlichtingendienst SIGMA. Hij wordt verdacht van de diefstal van een mobiele telefoon uit een kledingwinkel aan de Dr. Sophie Redmondstraat in Suriname.

Op maandag 27 oktober, rond 11.00 uur, stapte de verdachte de kledingzaak binnen. Volgens de aangeefster was ze op dat moment bezig op haar telefoon, toen enkele klanten de winkel binnenkwamen. Onder hen bevond zich de verdachte, die zich volgens haar opvallend verdacht gedroeg.

Toen de verkoopster even wegliep en haar telefoon op een kast legde, greep de verdachte zijn kans. Kort daarna merkte de aangeefster dat haar toestel verdwenen was. Ze zag de verdachte nog buiten de zaak staan en riep hem toe dat hij haar telefoon had meegenomen. De man liep echter snel weg en stapte in een lijnbus die toevallig langsreed.

De werkgever van de verkoopster bekeek vervolgens de camerabeelden van de winkel, waarop duidelijk te zien was hoe de verdachte het toestel wegnam.

Na uitgewerkte informatie van SIGMA werd Sergio dinsdag opgespoord en aangehouden. De man is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.