Jermo Pogba’s track ‘Lolo Takie’ laat Facebook-community ontploffen

Jermo Pogba, beter bekend als de man achter de viral hit ‘Waka Go Tik Yu Man’, is niet zomaar een artiest — hij is een beweging. Met zijn scherpe humor, rauwe real talk en herkenbare straatvibes zet hij elke beat in vuur en vlam.

Na zijn explosieve debuut keert hij terug met ‘Lolo Takie’, een track die de hele Facebook-community deed ontploffen. Een mix van drama, energie en pure vibes — precies wat mensen van Pogba verwachten.

Zijn welkomstshow in Nederland was meteen uitverkocht, een bewijs dat zijn sound niet alleen viral is, maar ook wereldwijd aanslaat.

Zijn motto blijft: “Lafu deh fanoodoe” — lachen is genezing, muziek is vrijheid. Luister hier naar Lolo Takie: