Instappende scholier valt uit bus nadat ongeduldige chauffeur optrekt

Een 15-jarige scholier is dinsdag, kort na schooltijd, uit een PL-bus gevallen aan de Indira Gandhiweg in Suriname.

Vernomen wordt dat de 38-jarige buschauffeur H.K. over bovengenoemde weg reed. Hij pikte de scholier op, die aan de overkant van een pompstation op de bus stond te wachten. De chauffeur trok echter op terwijl de scholier nog geen plaats had genomen.

Door deze roekeloze handeling viel de scholier uit de bus.

Na de val reed de chauffeur gewoon door en liet het slachtoffer in hulpeloze toestand achter. Bovendien reed hij in verboden richting, vanuit de Indira Gandhiweg richting de Nieuw Weergevondenweg, om vervolgens meer passagiers op te halen.

Een geschrokken passagier in de bus wees de chauffeur erop dat de scholier was gevallen, maar ook zij bleef niet gespaard: de chauffeur schold haar flink uit.

De politie van Latour werd ingeschakeld en wist de buschauffeur later klem te rijden en aan te houden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is H. in verzekering gesteld.

De tiener is per eigen gelegenheid gebracht voor medische behandeling. Het onderzoek duurt voort.