HomeOnderwerpenJustitie en politieInstappende scholier valt uit bus nadat ongeduldige chauffeur optrekt
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Instappende scholier valt uit bus nadat ongeduldige chauffeur optrekt

-

0
Scholier valt uit bus nadat ongeduldige buschauffeur optrekt
De politie wist de buschauffeur klem te rijden en aan te houden

Een 15-jarige scholier is dinsdag, kort na schooltijd, uit een PL-bus gevallen aan de Indira Gandhiweg in Suriname.

Vernomen wordt dat de 38-jarige buschauffeur H.K. over bovengenoemde weg reed. Hij pikte de scholier op, die aan de overkant van een pompstation op de bus stond te wachten. De chauffeur trok echter op terwijl de scholier nog geen plaats had genomen.

Door deze roekeloze handeling viel de scholier uit de bus.

Na de val reed de chauffeur gewoon door en liet het slachtoffer in hulpeloze toestand achter. Bovendien reed hij in verboden richting, vanuit de Indira Gandhiweg richting de Nieuw Weergevondenweg, om vervolgens meer passagiers op te halen.

Een geschrokken passagier in de bus wees de chauffeur erop dat de scholier was gevallen, maar ook zij bleef niet gespaard: de chauffeur schold haar flink uit.

De politie van Latour werd ingeschakeld en wist de buschauffeur later klem te rijden en aan te houden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is H. in verzekering gesteld.

De tiener is per eigen gelegenheid gebracht voor medische behandeling. Het onderzoek duurt voort.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Jermo Pogba’s track ‘Lolo Takie’ laat Facebook-community ontploffen
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen