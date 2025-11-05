Geen staatsbegrafenis voor oud-president Venetiaan: familie houdt vast aan zijn wens

De familie Venetiaan-Vanenburg heeft bekendgemaakt dat oud-president van Suriname Runaldo Ronald Venetiaan woensdag 5 november 2025 om 14.35 uur vredig thuis is ingeslapen.

Sinds het nieuws bekend werd, stromen condoleances binnen bij kinderen, familie en vrienden, terwijl ook nationale en internationale media het overlijden hebben gemeld.

De nabestaanden vragen de gemeenschap rust en geduld rond de berichtgeving over de uitvaart. “We begrijpen de ontsteltenis, maar zijn niet in staat iedereen persoonlijk te woord te staan,” aldus de familie in een verklaring.

Belangrijkste punt: Venetiaan heeft uitdrukkelijk verzocht géén staatsbegrafenis of begrafenis met staatseer te krijgen. Deze wens is overgebracht aan een vertegenwoordiger van de regering, die volgens de familie heeft toegezegd die volledig te respecteren.

De familie vraagt om begrip en privacy terwijl verdere details over de uitvaart op een later moment worden gedeeld.