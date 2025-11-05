Chevron vergroot aanwezigheid in Suriname met belangen in nieuwe offshore-blokken

Het Amerikaanse energiebedrijf Chevron breidt zijn positie in Suriname uit met belangen in twee ondiepe offshoreblokken die zijn toegewezen in de Post SHO2-aanbestedingsronde. Dochterbedrijf Chevron Suriname Exploration Ltd. tekende vandaag productiedelingscontracten voor blokken 9 en 10. Chevron had al belangen in de offshoreblokken 5, 7 en 42.

Blok 10 wordt geëxploiteerd door Chevron, dat daar een belang van 30% heeft verworven. PETRONAS Suriname E&P B.V. en QatarEnergy nemen elk 30%, terwijl Paradise Oil Company (POC), een dochter van Staatsolie, 10% bezit.

In blok 9 heeft Chevron een belang van 20%. PETRONAS Suriname is daar operator met 30%, POC houdt 30% en QatarEnergy de resterende 20%.

Volgens Liz Schwarze, Vice President Exploration van Chevron, onderstrepen de nieuwe posities de focus op het Guyana–Suriname-bekken en de bredere doelstelling om het exploratie-areaal wereldwijd te vergroten. Patricia Pradal, Country Manager South America Exploration, zegt dat Chevron enthousiast is over de uitbreiding van de Surinaamse portefeuille en de samenwerking met overheidsstakeholders en partners om de economische ontwikkeling te ondersteunen.

Chevron is daarnaast operator van blok 5—waar vorige maand is begonnen met boren—en van blok 7. Het bedrijf heeft al meer dan een eeuw een gevarieerde exploratie- en productieaanwezigheid in Latijns-Amerika en blijft kansen in de regio evalueren.