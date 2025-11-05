16-jarige scholier aangehouden na mishandeling van politieman bij aanrijding

Een 16-jarige scholier is dinsdag aangehouden nadat hij een politieman had mishandeld en bedreigd na een aanrijding aan de Rust en Werkweg in Suriname.

Vernomen wordt dat twee bromfietsen dinsdagmorgen betrokken raakten bij een aanrijding op de kruising van de Rust en Werkweg en de Pomonaweg. Daarbij botste de 24-jarige politieman S.V. met een andere bromfiets waarop twee mannen zaten, van wie één gekleed was in een blauw schooluniform.

De politieman erkende ter plaatse dat hij de veroorzaker was, omdat hij zijn bromfiets niet tijdig tot stilstand kon brengen. Door de aanrijding liepen beide voertuigen materiële schade op.

Na de aanrijding werd de tegenpartij echter verbaal agressief, ondanks dat de politieman aangaf bereid te zijn tot medewerking. De scholier in uniform trok herhaaldelijk aan de valhelm van de politieman, waardoor deze pijn aan zijn hoofd opliep.

oen de agent zich kenbaar maakte als politieambtenaar, reageerde de scholier spottend en greep hem vervolgens bij de kraag. Daarna sloeg hij de politieman in het gezicht, aldus de verklaring van de agent.

De situatie liep verder uit de hand toen ook de andere man zich agressief gedroeg. De politieman waarschuwde hen opnieuw dat hij agent was en schakelde assistentie in via het Command Center. Daarop probeerden de twee weg te rijden.

De scholier schopte daarbij met kracht tegen de bromfiets van de politieman, waardoor deze schade opliep aan de pedalen en de rokkenbeschermer. Ook probeerde hij de bromfiets weg te nemen, maar dat mislukte.

Kort daarna arriveerden familieleden van de mannen, die zich eveneens agressief opstelden tegenover de politieman. Toen deze naar het bureau wilde rijden om aangifte te doen, werd hij opnieuw geslagen door een man die zich bij de groep bevond. De dader rende vervolgens weg in de richting van de Pomonaweg.

De politie van Latour kon later de 16-jarige Demarro W. opsporen en aanhouden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de jongeman in verzekering gesteld. Naar de tweede betrokkene en de overige verdachten wordt nog gezocht. Demarro is overgedragen aan Jeugdzaken.