Zeven verdachten aangeklaagd voor terrorisme na explosie bij tankstation in Guyana

Foto's via Guyana Police Force - bewerking waterkant.net

In Guyana zijn deze zeven personen aangeklaagd voor terrorisme in verband met de explosie bij een Mobil-tankstation op 26 oktober 2025.

Op basis van het onderzoek van de Guyanese politie (GPF) en juridisch advies van de procureur-generaal worden de verdachten woensdag 5 november om 09.00 uur voorgeleid bij de Magistrates’ Court in Georgetown.

Het gaat om: Wayne Corriea (44, Guyanees), Ramesh Pramdeo (51, Guyanees), Krystal LaCruz (33, Guyanees/Venezolaans), Daniel Alexander Ramirez Poedemo (33, Venezolaan), Jennifer Rodriguez (33, Venezolaans), Johnny Boodram (27, Venezolaan) en Alexander Bettancourt (44, Venezolaan).

Zij worden allen vervolgd voor het misdrijf terrorisme op grond van Section 3(1)(a) van de Criminal Law (Offences) Act, Chapter 8:01.

De politie in het buurland van Suriname benadrukt dat het onderzoek professioneel en met inachtneming van de rechtsstaat is uitgevoerd.

De GPF zegt zich te blijven inzetten voor veiligheid en openbare orde, en dankt het publiek en partnerorganisaties voor hun medewerking.

BORGOE meets PARBO indoor Festival

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

