Weinig stroom van 8 tot 12 november in meerdere districten: EBS vraagt zuinig verbruik

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) meldt dat er in de periode van zaterdag 8 november tot en met woensdag 12 november sprake zal zijn van een tijdelijk vermogenstekort in het EPAR-gebied (Paramaribo, Para, Commewijne, Saramacca en Wanica).

De situatie is het gevolg van geplande onderhoudswerkzaamheden aan enkele opwekeenheden.

EBS doet daarom een dringend beroep op burgers en bedrijven om in deze periode bewust en zuinig met elektriciteit om te gaan, met name tijdens de piekuren.

Het Surinaamse nutsbedrijf vraagt klanten om het gebruik van airconditioners te beperken en niet-essentiële verlichting en elektrische apparaten uit te schakelen.

De piekuren zijn dagelijks van 11:00 tot 15:00 uur en in de avond van 19:00 tot 22:00 uur.

EBS vraagt daarbij extra alertheid op maandag 10, dinsdag 11 en woensdag 12 november, wanneer de belasting op het elektriciteitsnet het hoogst zal zijn.