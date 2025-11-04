Passagier overlijdt op KLM-vlucht naar Suriname

Een passagier is vandaag overleden op de KLM-vlucht van Amsterdam naar Paramaribo.

Bronnen op de Johan Adolf Pengel luchthaven in Suriname bevestigen het voorval tegenover Waterkant.Net.

Vernomen wordt dat het gaat om een man. Wat er precies met hem aan de hand was, is nog onbekend.

De Surinaamse autoriteiten zijn bij aankomst van het vliegtuig op de luchthaven een onderzoek gestart.

Op het moment van schrijven wordt de overleden passagier van boord gehaald en door een ingeschakelde uitvaartbedrijf afgevoerd naar een mortuarium.

