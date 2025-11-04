Ook andere door Nederland gezochte verdachte aangehouden in Suriname

De politie in Suriname heeft maandag de 42-jarige verdachte Claimond M. uit Rotterdam aangehouden op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. M. werd samen met Denise S. gezocht in verband met de moord op de 41-jarige Sherwin Peterhof, die begraven werd gevonden in België.

Eerder op de dag werd S. al door de Surinaamse politie aangehouden. Later op de dag volgde de aanhouding van M.

De Nederlandse politie had in het onderzoek naar de gewelddadige dood van Peterhof de foto’s van de twee gedeeld en liet weten dat zij sterke aanwijzingen had dat de verdachten zich in Suriname bevonden.

Dat laatste bleek waar te zijn. Beide verdachten zullen teruggestuurd worden naar Nederland.