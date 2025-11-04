Monorath hekelt dat opeenvolgende ministers politiewoningen hebben weggegeven

Opeenvolgende ministers in Suriname hebben volgens minister Harish Monorath van Justitie en Politie (JusPol) politiewoningen weggegeven. Dit fenomeen zal onder hem niet meer gebeuren.

“Opeenvolgende ministers hebben gemeend dat ze politiewoningen mochten weggeven. Dat gaat niet gebeuren onder mij. Mijn God, wat van de politie is moet toch bij de politie blijven? Waarom zou je politiewoningen weggeven die een prime-location zijn, prime locations in de stad? Waarbij we ze nooit meer terug kunnen kopen”, zei de bewindsman donderdagavond in het programma 8ter ’t Nieuws op STVS.

Monorath voerde aan dat deze huizen gebruikt konden worden voor detachering van de politie of als safe houses. Verder konden deze ook als crisisopvang worden gebruikt voor slachtoffers van onder andere huiselijk geweld of aanrijdingen.

“We hebben dagelijks slachtoffers van huiselijk geweld. We hebben ook slachtoffers van aanrijdingen die geen opvang meer hebben, want bijvoorbeeld de moeder is omgekomen en het kind is nu alleen. Ook buitenlanders: bij wie moet je die kinderen dan onderbrengen? Kinderen met gedragsproblemen die begeleid moeten worden, maar niet geschikt zijn voor PCS. Ik heb die woningen daarvoor nodig”, aldus de minister.