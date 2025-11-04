Leerkrachten slaan alarm over onhoudbare situatie door schoolhoofd op O.S. Bolletrie Hé

Leerkrachten van O.S. Bolletrie Hé te Weg naar Zee hebben tegenover Waterkant.Net alarm geslagen over wat zij omschrijven als een ‘ernstige en onhoudbare situatie’ op hun werkvloer. Ze roepen hun werkgever dringend op om in te grijpen en de problemen onmiddellijk aan te pakken.

Sinds de aanstelling van het nieuwe waarnemend schoolhoofd op 1 oktober is de werksfeer volgens hen sterk verslechterd. Ze geven aan dat er grote ontevredenheid heerst binnen het team en dat meer dan de helft van het personeel overweegt om mutatie aan te vragen bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in Suriname.

Volgens de leerkrachten is één collega inmiddels overgeplaatst naar een andere school, terwijl twee anderen een buitenbezwaarprocedure voorbereiden. Op dit moment hebben in totaal zeven teamleden aangegeven per direct te willen worden gemuteerd als zij verder moeten werken onder het nieuwe schoolhoofd.

Beweerd wordt dat de situatie verder gespannen is geraakt nadat de zorgcoördinator zonder duidelijke communicatie uit haar ruimte werd gezet en zich vervolgens ziek heeft moeten melden. Het schoolhoofd zou een dominante rol spelen, waardoor de spanningen binnen het team toenemen.

De verschillende knelpunten die de leerkrachten noemen zijn: een autoritaire leiderschapsstijl van het schoolhoofd, gebrekkige communicatie, geen transparantie over de schoolgelden, gebrek aan samenwerking en betrokkenheid en een onveilige werksituatie. Beweerd wordt dat het hoofd elke dag met de schoolgelden naar huis gaat.

De gespannen situatie op de school is volgens de leerkrachten onhoudbaar en dreigt, indien er niet tijdig wordt ingegrepen, uit de hand te lopen. Zij hopen dat de werkgever spoedig ingrijpt om de rust op de school te herstellen.