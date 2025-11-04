HomeOnderwerpenJustitie en politieGrote stroomstoring trof ook gerechtsgebouwen in EPAR-gebied
Grote stroomstoring trof ook gerechtsgebouwen in EPAR-gebied

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) kampte maandag met een grote stroomstoring in het EPAR-gebied (Paramaribo, Para, Commewijne, Saramacca en Wanica).

Technici werkten aan het opsporen van de oorzaak en het herstel van de stroomvoorziening. De storing is inmiddels verholpen; de oorzaak is nog niet bekend.

Door de uitval lagen verschillende gerechtsgebouwen, waaronder het kantongerecht, tijdelijk stil. De dienstverlening stokte, telefoontoestellen werkten niet en sommige administratieve processen konden niet doorgaan. Er werd gewacht op nadere informatie van EBS over de aard en duur van de storing.

Enkele zittingen in zalen waar ramen geopend konden worden, gingen wel door. De strafzitting vond, in het belang van de verdachten, eveneens doorgang, maar omdat de ramen niet geopend konden worden, moesten verdachten langer in detentie blijven.

