Dronken partner bedreigt vrouw met houwer

De 34-jarige Roy D. is zondag door de politie in Suriname aangehouden wegens bedreiging met de dood en mishandeling van zijn partner.

Vernomen wordt dat Roy bij de vrouw inwoont. De aangeefster verklaarde dat haar partner niet bijdraagt aan het maandelijkse onderhoud van het gezin en dat zij alleen voor alles moet zorgen. Daarnaast zou Roy haar al geruime tijd stelselmatig hebben mishandeld.

Zondag liep het opnieuw uit de hand. De vrouw was thuis toen Roy, onder invloed van alcohol, thuiskwam en begon tekeer te gaan.

Op een gegeven moment pakte hij een houwer en dreigde haar dood te kappen. Voor de vrouw was de maat vol; ze schakelde meteen de Surinaamse politie in.

Volgens de vrouw heeft ze al meerdere pogingen gewaagd om hem uit huis te zetten, maar hij weigert telkens te vertrekken.

Door tussenkomst van de politie werd de man uiteindelijk uit de woning gehaald en overgebracht naar het politiebureau.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Roy in verzekering gesteld.