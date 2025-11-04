Djoeka Lauwtje maakt muzikale comeback met nieuwe single

De Surinaamse artiest Djoeka Lauwtje, een echte icoon binnen de lokale muziekscene, heeft maandag 3 november zijn nieuwe single uitgebracht. Na jaren van stilte keerde hij onlangs terug met frisse energie en een duidelijke boodschap voor zijn fans: “Let goed op jezelf en blijf ver weg van negativiteit.”

Djoeka Lauwtje is al meer dan 30 jaar actief in de muziekwereld. zijn grootste succesmoment was het optreden met de toenmalige formatie GT Connection als voorprogramma van Lucky Dube in het André Kamperveen stadion in Suriname.

Daarnaast trad hij vier keer op in Nederland, waaronder op het populaire Kwaku festival. Zijn laatste tour vond plaats in 2012.

Eén van zijn bekendste nummers, ‘ala Sranan mang’, is uitgegroeid tot een echte klassieker. Het lied wordt elk jaar rond Srefidensi veel gedraaid op de radio en is ook vaak te horen tijdens wedstrijden van Natio.

De afgelopen jaren werkte Lauwtje in het binnenland als gouddelver, wat zijn muzikale producties tijdelijk op pauze zette. Nu is hij echter volop terug in de studio, waar hij werkt aan een nieuw album in samenwerking met bekende Surinaamse artiesten.

Met zijn nieuwe single wil Djoeka Lauwtje laten zien dat passie voor muziek nooit verdwijnt. “Muziek is wie ik ben. het voelt goed om terug te zijn en mijn verhaal weer te delen met het publiek”, aldus Lauwtje.

Check zijn nieuwste clip hier: