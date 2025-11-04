Auto duikt in kreek langs Guaranistraat, bestuurder spreekt van ‘gran problema’

HomeOnderwerpenJustitie en politieAuto duikt in kreek langs Guaranistraat, bestuurder spreekt van ‘gran problema’
Een vreemdeling is maandagavond 3 november met een Nissan Juke in de kreek beland langs de Guaranistraat in Suriname.

De bestuurder verklaarde de controle over het stuur te hebben verloren, waarna de wagen van de weg ging en in het water eindigde.

De automobilist sprak na het voorval van een ‘gran problema’ (groot probleem). Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De politie kreeg de melding van het incident en ging ter plaatse voor onderzoek.

De wagen werd door een ingeschakelde sleepdienst vakkundig geborgen en afgevoerd.

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet.

