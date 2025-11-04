Agent op politiemotor zwaargewond na aanrijding met bromfietser

Bij een aanrijding maandagavond tussen een bromfiets en een politiemotor, is een agent van de Motor Surveillance Dienst (MSD) zwaargewond geraakt. Ook de bestuurder van de bromfiets raakte gewond.

Het ongeval vond plaats op de kruising van de Indira Gandhi- en de Radjaweg in Suriname.

Volgens de eerste berichten van de Surinaamse politie is sprake van aanzienlijke materiële schade en zwaar persoonlijk letsel.

Beide slachtoffers zijn per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH) voor medische behandeling. De politieman zou volgens de eerste berichten bewusteloos zijn overgebracht.

De oorzaak van de aanrijding is vooralsnog niet bekend. Verschillende politie-eenheden zijn ter plaatse bezig met het onderzoek. Het verkeer is op dit weggedeelte gestremd.

De politie doet een dringend beroep op weggebruikers om een andere route te kiezen om hun weg te vervolgen. Nadere bijzonderheden volgen