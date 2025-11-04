HomeOnderwerpenJustitie en politie17-jarige aangevallen en beroofd op Coesewijnebrug
17-jarige aangevallen en beroofd op Coesewijnebrug

Blauw zwaailicht ter illustratie.

Een 17-jarig meisje is maandagavond op de Coesewijnebrug in Suriname overvallen door een straatrover.

Vernomen wordt dat het slachtoffer, D.B., over de brug liep, komende vanuit de richting van de Corantijnstraat en gaande richting de Tyronneweg, toen ze plotseling werd geconfronteerd met een straatrover.

De dader liep ongemerkt achter haar aan. Ter hoogte van de voet van de brug sprak de verdachte haar aan en vroeg om geld. Nog voordat ze kon reageren, trok hij haar halsketting.

Door deze gewelddadige handeling liep ze schrammen aan haar hals opliep. Vervolgens rende de verdachte onder de Coesewijnebrug.

De overvaller was volgens het slachtoffer niet gewapend. De politie van Latour heeft de aangifte opgenomen. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de voortvluchtige verdachte.

BakkaNa Party

