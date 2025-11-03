HomeOnderwerpenJustitie en politieVrouw kapt andere vrouw en gooit hete olie op haar na ruzie
Vrouw kapt andere vrouw en gooit hete olie op haar na ruzie

De politie heeft zondag de verdachte Pricilla K. aangehouden aan de Harpweg in Suriname, nadat ze een andere vrouw had gekapt met een scherp voorwerp.

Vernomen wordt dat het slachtoffer M.A. naar de Harpweg was geweest. Op een gegeven moment ontstond er een ruzie tussen de twee, die uitmondde in een vechtpartij.

Het slachtoffer liep een kapwond op aan haar elleboog.

Tijdens de vechtpartij heeft de verdachte ook nog hete olie over het slachtoffer gegooid. De verdachte is ter plaatse door de politie van De Nieuwe Grond aangehouden.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Pricilla in verzekering gesteld.

