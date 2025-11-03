Uit rivier geborgen lichaam is van vermiste 26-jarige man

Het lichaam dat op zondag 2 november door een hengelaar drijvend werd gezien op de Suriname rivier en daarna werd geborgen, is van de vermiste Eldrich Peterhof.

De 26-jarige Eldrich vertrok vrijdag 31 oktober rond 19:45 uur van huis. Het laatste contact dat de familie met hem hadden was diezelfde avond rond 21:00 uur. Daarna werd niets meer van hem vernomen.

Er werd aangifte gedaan van vermissing en zijn broer plaatste op Facebook een foto en oproep van zijn vermissing, waarin hij de samenleving vroeg om te helpen met het opsporen.

Een man die zondagmiddag samen met zijn familie aan het hengelen aan de Sir Winston Churchillweg, langs de Surinamerivier zag een lijk drijven en schakelde de Surinaamse politie in.

Na onderzoek werd duidelijk dat het ging om het lichaam van de vermiste Eldrich. Een familielid bevestigde dit vanmorgen tegenover de redactie van Waterkant.Net.