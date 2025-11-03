HomeOnderwerpenNatuurSuriname betuigt medeleven met Caribische naties getroffen door orkaan Melissa
Suriname betuigt medeleven met Caribische naties getroffen door orkaan Melissa

Waakzaamheid geboden tijdens orkaanseizoen

De Regering van de Republiek Suriname betuigt haar medeleven met de Caribische naties die getroffen zijn door orkaan Melissa.

Meerdere Caribische landen hebben de afgelopen dagen te maken gehad met het verwoestende effect van dit natuurverschijnsel, waarbij meerdere doden zijn gevallen en enorme materiële schade is aangericht, evenals ravage aan milieu en ecosystemen. Onder meer Jamaica, Haïti, Cuba,  Bahamas en de Dominicaanse Republiek zijn zwaar getroffen.

Terwijl orkaan Melissa haar verwoestende pad vervolgt, houden wij onze Caribische broeders en zusters in onze gebeden en betuigen wij ons medeleven en steun aan allen die getroffen zijn door deze ramp. Wij staan schouder aan schouder met hen. Suriname komt ook met ondersteuning.

Via het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) worden humanitaire hulpgoederen gestuurd. De aangerichte ravage onderstreept opnieuw hoe kwetsbaar het Caribisch gebied is voor de gevolgen van klimaatverandering.

President Jennifer Simons zal dit onderwerp ongetwijfeld wederom belichten tijdens de aanstaande klimaatconferentie in Brazilië.

