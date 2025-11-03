Robinhood U16 opent seizoen met spectaculaire monsterscore: 27-1 tegen De Rest

De U16-ploeg van Robinhood is haar seizoen in de jeugdcompetitie van de Surinaamse Voetbalbond (SVB) op indrukwekkende wijze begonnen. In de openingswedstrijd zondag tegen SV De Rest boekten de rood-groenen een verpletterende 27-1 overwinning.

De doelpuntenregen kwam op naam van: Josamie (7), Landburg (4), Sardjoe (2), Rees (2), Tjin A Djie (2), Watson (2), Watien (2), Vorswijk (1), Pamari (1), Musendijk (1), Denz (1), Fisher (1) en Mahadewsing (1).

Ruim 100 teams met meer dan 2.300 jonge voetballers — jongens én meisjes — nemen dit jaar deel aan de jeugdcompetitie in Suriname. Op zaterdag 1 november werd op de velden van het Owru Cul Sportcomplex officieel het nieuwe seizoen geopend.

De competitie is dit jaar verder gedecentraliseerd om het jeugdvoetbal landelijk te versterken. Naast Paramaribo is ook Wanica al van start gegaan, terwijl volgende week de aftrap in Commewijne plaatsvindt.

Volgens SVB-vicepresident Faizel Abdoelgafoer is de start van de competitie een bijzonder moment. “We willen dat alle kinderen, jongens én meisjes, de kans krijgen om in georganiseerd verband te voetballen. Het uiteindelijke doel is dat jeugdspelers uitgroeien tot versterking van onze nationale selecties,” aldus Abdoelgafoer.

De jeugdcompetitie vormt volgens de SVB het startpunt van een nieuw sportief seizoen vol talent, teamgeest en spelplezier. Het is vooral een moment waarbij de jonge sporters, hun begeleiders en supporters centraal staan. Met de aanwezigheid van ouders tijdens wedstrijden wordt extra glans gegeven aan de competitie.