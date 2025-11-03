President Simons naar Brazilië voor milieuconferentie

President Jennifer Simons reist vandaag, maandag 3 november, naar Bélem in Brazilië. Zij neemt daar van 6 tot en met 7 november deel aan de Bélem Climate Summit, een topoverleg van staatshoofden en regeringsleiders over de uitvoering van het Parijsakkoord en duurzame ontwikkeling.

Tijdens haar verblijf voert het staatshoofd ook bilaterale gesprekken met collega-leiders en vertegenwoordigers van internationale organisaties.

De top fungeert als opmaat naar COP30, de 30ste VN-klimaatconferentie die van 10 tot en met 21 november eveneens in Bélem wordt gehouden.

Met haar aanwezigheid wil Simons benadrukken dat Suriname actief bijdraagt aan internationale klimaatafspraken en tegelijk zijn natuurlijke rijkdommen verantwoord wil beschermen. Volgens het staatshoofd wil Suriname een voorbeeld blijven in duurzaam bosbeheer en natuurbehoud.

Op COP30 pleit Simons voor het verschuiven van subsidies op fossiele brandstoffen naar bescherming van bossen, wetlands en biodiversiteit, en voor het versterken van inheemse gemeenschappen. De conferentie richt zich daarnaast op het terugdringen van broeikasgasuitstoot en op financiering voor landen, zoals Suriname, die hun tropische oerwouden intact houden.