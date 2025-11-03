Overleden tiener mocht wettelijk nog geen bromfiets besturen

De bromfietser die zondagmiddag om het leven kwam bij een eenzijdig verkeersongeval op de Meursweg in Suriname, is de 14-jarige Valentino Amelo.

Hij zou op 26 november aanstaande 15 jaar worden en was vanwege zijn leeftijd niet bevoegd om een bromfiets te besturen. De wettelijk minimumleeftijd hiervoor is 16 jaar.

Uit het voorlopige onderzoek van de Surinaamse politie blijkt dat het slachtoffer reed over de Meursweg, komende vanuit de Martin Luther Kingweg en gaande richting de Kennedyweg.

Foto via politie verkeer midden

Ter hoogte van plantage Onoribo heeft de tiener vermoedelijk door hoge snelheid de controle over de bromfiets verloren tijdens het nemen van een bocht naar rechts. Hij raakte daarbij van de weg en kwam in botsing met de vangrail aan de zuidelijke kant.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Een ambulance werd opgeroepen en bij aankomst gaf het verplegend team door dat het slachtoffer geen teken van leven vertoonde.

Een ingeschakelde arts stelde de dood officieel vast, waarna het ontzielde lichaam na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is afgevoerd naar een mortuarium.

De Verkeersunit van Regio Midden Suriname is belast met het verdere onderzoek van het tragische ongeval.