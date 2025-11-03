Nieuwe Raad van Commissarissen Staatsolie benoemd

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van de Staatsolie Maatschappij Suriname N.V., is officieel goedkeuring verleend aan de benoeming van Rudolf Elias tot nieuwe president-commissaris.

De AvA heeft op maandag 3 november 2025 plaatsgevonden op het Kabinet van de President. De vergadering is ook akkoord met de benoeming van de overige leden van de nieuwe Raad van Commissarissen (RvC), te weten: Sergio Akiemboto, Aroon Samjhawan, Chantal Doekhie, Edgar Caffé, Ewald Poetisi en Rudy Chin Jen Sem.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van de Staatsolie Maatschappij Suriname N.V., is officieel goedkeuring verleend aan de benoeming van Rudolf Elias tot nieuwe president-commissaris. De AvA heeft op maandag 3 november 2025 plaatsgevonden op het Kabinet van de President.

De vergadering is ook akkoord met de benoeming van de overige leden van de nieuwe Raad van Commissarissen (RvC), te weten: Sergio Akiemboto, Aroon Samjhawan, Chantal Doekhie, Edgar Caffé, Ewald Poetisi en Rudy Chin Jen Sem.

De nieuwe RvC als toezichthoudend orgaan volgt de vorige raad op die onder leiding stond van president-commissaris Gonda Asadang. De benoeming van Elias tot nieuwe president-commissaris betekent een versterking van het strategisch toezicht, in een fase waarin Staatsolie zich voorbereidt op verdere groei in de olie- en gassector, zowel onshore als offshore.

Elias vervulde van 2014 tot en met 2021 de functie van algemeen directeur bij Staatsolie en heeft ruime ervaring binnen de olie- en energiesector. De nieuwe RvC zal, samen met de directie, toezien op professioneel bestuur en duurzame waardecreatie voor de Surinaamse samenleving.

RvC-lid Akiemboto wijst op het belang van samenwerking tussen de raad, de directie en de staat als aandeelhouder. “De RvC vertegenwoordigt de aandeelhouder en bewaakt de richting en visie van de staat binnen Staatsolie. Tegelijkertijd is onze taak om toezicht te houden, te controleren en te adviseren, zodat de directie haar verantwoordelijkheden adequaat kan uitvoeren.”

Akiemboto onderstreept ook het belang van transparantie en duurzame ontwikkeling. “De olie-inkomsten moeten worden ingezet om andere sectoren te versterken – zoals onderwijs, landbouw en toerisme – zodat we bouwen aan een veerkrachtige en gediversifieerde economie.”

Annand Jagesar, algemeen directeur van Staatsolie, gaf tijdens de AvA aan dat het bedrijf financieel en operationeel sterk presteert. “Onze productie, raffinage en offshoreactiviteiten verlopen volgens plan. Het Gran Morgu-project, waarmee Suriname vanaf 2028 naar verwachting 220.000 vaten olie per dag zal produceren, ligt op schema en binnen budget.”

Volgens de topman zal het project niet alleen directe inkomsten opleveren via royalties en belastingen, maar ook bijdragen aan lokale werkgelegenheid en bedrijvigheid. “Local content development is cruciaal. We willen dat Surinaamse werknemers en bedrijven actief meedoen in deze groeiende sector.”