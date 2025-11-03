Hellings: “Gedoe rondom rijbewijzen voor eens en altijd weghalen bij de politie”

NPS’er en oud-politiebondsvoorzitter Raoûl Hellings vindt een reorganisatie bij het Korps Politie Suriname (KPS) noodzakelijk, waarbij op den duur alle oneigenlijke taken van de politie moeten worden afgestoten. Een van deze taken is de taak van die politie om rijbewijzen te verstrekken.

“Met name dat gedoe rondom rijbewijzen moet je voor eens en altijd gaan weghalen bij de politie. Zo zijn er een aantal andere dingen. Maar ik noem dit specifiek, omdat je binnen de politieorganisatie ziet dat er een stukje innovatie ontbreekt om zelf die distributie van rijbewijzen op een heel effectieve manier naar de samenleving te brengen.

En los daarvan verliezen we een heleboel manpower aan zaken die eigenlijk voor de administratie zijn. Hetzelfde ook bij de beveiliging van hoogwaardigheidsbekleders. Je moet het misschien niet tot 0% brengen, maar je moet ergens gaan afschalen”, zei Hellings in het programma Retrospectie op LIMFM.

Volgens de politicus is er een structureel probleem met de slagkracht van de politieorganisatie.

Minister Harish Monorath van Justitie en Politie (JusPol) zei vorige week dat de problemen bij de afgifte van rijbewijzen binnen drie tot zes maanden opgelost moeten zijn. Het gaat hierbij om de lange wachttijden waarmee burgers momenteel te maken hebben. Sommige mensen moeten bijvoorbeeld tot twee jaar wachten op de verlenging van hun rijbewijs.

De bewindsman keurde het af dat burgers met een strookje als tijdelijke verlenging van hun rijbewijs moeten rijden. De lange wachttijden zijn te wijten aan het feit dat er maandelijks ongeveer 800 personen slagen voor hun rijexamen. Ook het online indienen van aanvragen voor verlenging heeft tot vertraging geleid.

Volgens Monorath is het nieuwe systeem beter uitgerust en werken deskundigen momenteel aan oplossingen die binnen maximaal een half jaar zichtbaar moeten zijn. Daarnaast zijn er duizenden personen die hun rijbewijzen, ondanks een oproep van de politie, niet hebben opgehaald.