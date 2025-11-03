Eunike Kishundat–Lioe-A-Joe (36) gekroond tot Miss Suriname 2026

De 36-jarige Eunike Lioe-A-Joe gehuwd Kishundat is zondagavond 2 november in het Assuria Event Center uitgeroepen tot winnaar van de Miss Suriname verkiezing 2026.

Voor het eerst in de geschiedenis van de Surinaamse missverkiezingen is een moeder gekroond tot Miss Suriname.

Deze opmerkelijke prestatie markeert een nieuw tijdperk van inclusiviteit, empowerment en representatie binnen de nationale schoonheidscompetitie.

Met het behalen van deze prestigieuze titel voegt Eunike zich bij de groeiende groep vrouwen wereldwijd — uit landen als Venezuela, Colombia en Cambodja — die bewijzen dat moederschap en ambitie moeiteloos kunnen samengaan op de grootste misspodia.

Met de overwinning krijgt de 36-jarige schoonheid nu de kans om Suriname wereldwijd te vertegenwoordigen en te stralen op het Miss Universe-podium.