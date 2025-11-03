Auto slaat over de kop en landt bij weiland; vier gewonden

HomeOnderwerpenJustitie en politieAuto slaat over de kop en landt bij weiland; vier gewonden
Een personenauto is zondagmiddag over de kop geslagen en weer op vier wielen geland bij een weiland langs de Weg naar Reeberg in Suriname.

Bij het ongeval raakten vier personen, waaronder een minderjarige jongen, gewond en werden per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De bestuurder, die ook gewond raakte, vertoonde symptomen van dronkenschap.

De oorzaak van het verkeersongeval is nog onduidelijk. Het voertuig werd door een ingeschakelde sleepdienst geborgen en afgevoerd.

De politie heeft de zaak in onderzoek.

