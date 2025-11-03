Aangifte diefstal 4 kilo goud bij Grassalco; nep goud in kluis ontdekt

De politie in Suriname heeft afgelopen vrijdag een aangifte binnen gekregen van een opmerkelijke diefstal bij Grassalco aan de Sir Winston Churchillweg.

Vernomen wordt dat de directeur van het desbetreffende bedrijf officieel aangifte heeft gedaan van de diefstal van 4 kilo ruw goud uit de bedrijfskluis.

De zaak kwam al eerder aan het licht; op maandag 13 oktober werd bij een controle vastgesteld dat het echte goud was vervangen door 4 kilo nep goud.

Het is op dit moment onduidelijk waarom de aangifte na pas twee weken bij de politie is gedaan. Er wordt onderzocht wanneer de wissel heeft plaatsgevonden en wie hiervoor verantwoordelijk is.

De Surinaamse politie vermoedt dat de dader of daders interne kennis van het beveiligingssysteem hadden, aangezien er geen sporen van braak zijn aangetroffen.

Het verdere onderzoek zal worden overgedragen aan afdeling Fraude.