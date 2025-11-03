HomeOnderwerpenJustitie en politieAangifte diefstal 4 kilo goud bij Grassalco; nep goud in kluis ontdekt
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Aangifte diefstal 4 kilo goud bij Grassalco; nep goud in kluis ontdekt

-

0
Aangifte diefstal 4 kilo goud bij Grassalco; nep goud in kluis ontdekt
a.i. beeld ter illustratie - nep goud bij een kluis

De politie in Suriname heeft afgelopen vrijdag een aangifte binnen gekregen van een opmerkelijke diefstal bij Grassalco aan de Sir Winston Churchillweg.

Vernomen wordt dat de directeur van het desbetreffende bedrijf officieel aangifte heeft gedaan van de diefstal van 4 kilo ruw goud uit de bedrijfskluis.

De zaak kwam al eerder aan het licht; op maandag 13 oktober werd bij een controle vastgesteld dat het echte goud was vervangen door 4 kilo nep goud.

Het is op dit moment onduidelijk waarom de aangifte na pas twee weken bij de politie is gedaan. Er wordt onderzocht wanneer de wissel heeft plaatsgevonden en wie hiervoor verantwoordelijk is.

De Surinaamse politie vermoedt dat de dader of daders interne kennis van het beveiligingssysteem hadden, aangezien er geen sporen van braak zijn aangetroffen.

Het verdere onderzoek zal worden overgedragen aan afdeling Fraude.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Hellings: “Gedoe rondom rijbewijzen voor eens en altijd weghalen bij de politie”
Volgend artikel
Uit rivier geborgen lichaam is van vermiste 26-jarige man
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen